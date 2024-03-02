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Татьяна Васильева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

20.01.1828 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Василий Иванов

Мать: Ирина Никитина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Андреев

Рождение ребёнка
01.01.1800 ст.

Сын: Василий Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1802 ст.

Сын: Арефий Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Кирилл Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1807 ст.

Дочь: Марфа Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1810 ст.

Сын: Иона Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Марк Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Аксинья Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Андреев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.01.1828 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От колотья

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