Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смерти20.01.1828 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: Ирина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
01.01.1800 ст.
Сын: Василий Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
24.10.1802 ст.
Сын: Арефий Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Кирилл Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1807 ст.
Дочь: Марфа Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
15.06.1810 ст.
Сын: Иона Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Марк Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Аксинья Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Андреев
Смерть
20.01.1828 ст.
От колотья