Липатов Яков Ксенофонтович
мужской, родился 1828, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер 15.04.1895, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецЛипатов Ксенофонт Кириллович1793 г.р.
МатьЛипатова (Мельникова) Авдотья Васильевна1796 г.р.
Супруги
Липатова Евфросиния Епифановна1830 г.р.
Дети
(Липатова) Настасья Яковлевна1850 г.р.
Липатов Иван Яковлевич20.07.1853 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Липатова) Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна
Рождение ребёнка
20.07.1853
Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Липатова) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна
Рождение ребёнка
01.08.1854
Дочь: (Липатова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна
Рождение ребёнка
05.10.1856
Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна
Рождение ребёнка
17.06.1866
Дочь: (Липатова) Феврония Яковлевна
Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна
Смерть
15.04.1895