Липатов Яков Ксенофонтович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Липатов Яков Ксенофонтович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1828, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер 15.04.1895, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Липатов Ксенофонт Кириллович1793 г.р.
Мать
Липатова (Мельникова) Авдотья Васильевна1796 г.р.
Супруги
Липатова Евфросиния Епифановна1830 г.р.
Дети
(Липатова) Настасья Яковлевна1850 г.р.
Липатов Иван Яковлевич20.07.1853 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Липатов Ксенофонт Кириллович

Мать: Липатова (Мельникова) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова Евфросиния Епифановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Липатова) Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
20.07.1853

Сын: Липатов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Липатова) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.08.1854

Дочь: (Липатова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
05.10.1856

Сын: Липатов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
17.06.1866

Дочь: (Липатова) Феврония Яковлевна

Мать ребёнка: Липатова Евфросиния Епифановна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
15.04.1895
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.