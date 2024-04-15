Феденко Трофим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Феденко Антон Герасимович
Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
поступил во владение по купчей в 1838 году Таврической губернии Симферопольского уезда помещику статскому советнику Федору Мильгаузену | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ar... Показать все
Смерть
Неизвестно