?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Woods Elsie
Отец ребёнка: Hall Robert
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kay
Отец ребёнка: Hall Robert
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jean
Отец ребёнка: Hall Robert
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hall Robert Frank
Отец ребёнка: Hall Robert
Смерть
Неизвестно