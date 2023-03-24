Björkqvist (Tamelander) Anna Kristina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Björkqvist (Tamelander) Anna Kristina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Tammelander Adam Johan

Мать: Tamelander Margareta Eleonora

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