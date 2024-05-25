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Давыдова Дарья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

07.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понамарева (Давыдова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.06.1930

Сын: Давыдов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Афанасьевич

Смерть
07.12.1991
Причина смерти: инфаркт головного мозга

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