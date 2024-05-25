Давыдова Дарья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти07.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понамарева (Давыдова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1930
Сын: Давыдов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Афанасьевич
Смерть
07.12.1991
Причина смерти: инфаркт головного мозга