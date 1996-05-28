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Горская Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1912

Дата смерти

28.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1912

Отец: Горский Егор Несстерович

Мать: Горская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1934

Дочь: Григорьева Анна Степанова

Отец ребёнка: Григорьев Степан Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1938

Дочь: Григорьева Анна Степановна

Отец ребёнка: Григорьев Степан Федорович

Смерть
28.05.1996

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