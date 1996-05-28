Горская Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1912
Дата смерти28.05.1996
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1912
Отец: Горский Егор Несстерович
Мать: Горская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1934
Дочь: Григорьева Анна Степанова
Отец ребёнка: Григорьев Степан Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1938
Дочь: Григорьева Анна Степановна
Отец ребёнка: Григорьев Степан Федорович
Смерть
28.05.1996