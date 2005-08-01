(Егорова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти?.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шляхтер Михаил
Рождение ребёнка
16.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляхтер Михаил
Даугавпилс, Daugavpils
Смерть
?.08.2005