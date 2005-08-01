(Егорова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляхтер Михаил

Рождение ребёнка
16.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляхтер Михаил

Смерть
?.08.2005

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