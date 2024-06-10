Лаврик Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврик Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лаврик Мария

Мать ребёнка: Теодора

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лаврик Елена

Мать ребёнка: Теодора

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лаврик Иван

Мать ребёнка: Теодора

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лаврик Евгения

Мать ребёнка: Теодора

Рождение ребёнка
1935

Сын: Лаврик Георгий

Мать ребёнка: Теодора

Рождение ребёнка
1943

Сын: Лаврик Петр

Мать ребёнка: Теодора

Смерть
Неизвестно

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