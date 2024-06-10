Лаврик Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лаврик Мария
Мать ребёнка: Теодора
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лаврик Елена
Мать ребёнка: Теодора
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лаврик Иван
Мать ребёнка: Теодора
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лаврик Евгения
Мать ребёнка: Теодора
Рождение ребёнка
1935
Сын: Лаврик Георгий
Мать ребёнка: Теодора
Рождение ребёнка
1943
Сын: Лаврик Петр
Мать ребёнка: Теодора
Смерть
Неизвестно