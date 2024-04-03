(Сачкова) Аксинья Семенова 13.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Аксинья Семенова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров

Дата рождения

13.01.1897

Дата смерти

15.06.1897

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1897

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Хренова) (Хренова) Дарья Андреева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 1об.-2
Крещение
15.01.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 1об.-2 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Андреев Хренов и девица Екатерина Николаева Осипова
Смерть
15.06.1897
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от колики | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 22об.-23

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