Петков Федор Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
09.12.1778
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Пятков Яков Федоров
Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петкова Татьяна Ивановна
Смерть
1821