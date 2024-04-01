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Петков Федор Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Пятков Борис Крест. С. Соколова Иванов

Мать: Пяткова Федора Иванова

Рождение ребёнка
09.12.1778

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Петков Никита Федоров

Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Петков Василий Федоров

Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Пятков Яков Федоров

Мать ребёнка: Петкова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петкова Татьяна Ивановна

Смерть
1821
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