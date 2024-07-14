Лопатина Матрона Илларионова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина Матрона Илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров

Рождение ребёнка
04.12.1891

Дочь: Лопатина Анна Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров

Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Лопатина Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров

Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Лопатина Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров

Рождение ребёнка
17.10.1896

Сын: Лопатин Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров

Смерть
Неизвестно

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