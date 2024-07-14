Лопатина Матрона Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1891
Дочь: Лопатина Анна Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров
Рождение ребёнка
03.10.1893
Дочь: Лопатина Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Лопатина Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров
Рождение ребёнка
17.10.1896
Сын: Лопатин Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Георгиев/Егоров
Смерть
Неизвестно