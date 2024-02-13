Евдокимова Надежда Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1960
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1960
Отец: Семыкин Аким Андреевич
Мать: Семыкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
18.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1984
Дочь: Кваснина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Евдокимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1988
Дочь: Щанькина Мария Александровна
Отец ребёнка: Евдокимов Александр Иванович