Евдокимова Надежда Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова Надежда Акимовна

Евдокимова Надежда Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1960

Отец: Семыкин Аким Андреевич

Мать: Семыкина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
18.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1984

Дочь: Кваснина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Евдокимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1988

Дочь: Щанькина Мария Александровна

Отец ребёнка: Евдокимов Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close