Евдокимов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1955
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1955
Отец: Евдокимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
03.02.1984
Дочь: Кваснина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
03.05.1988
Дочь: Щанькина Мария Александровна
Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Акимовна