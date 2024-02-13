Евдокимов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.
1988 г.р.

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1955

Отец: Евдокимов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
03.02.1984

Дочь: Кваснина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
03.05.1988

Дочь: Щанькина Мария Александровна

Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Акимовна

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