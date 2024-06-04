Лапаева Клавдия Васильева
Место рождениясело Селитьба, Селитьбинская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.02.1870
Рождение ребёнка
10.02.1872
Дочь: (Лапаева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: (Лапаева) Васса Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Лапаева) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Лапаев Никита Иванов
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Лапаева) Анисия Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Лапаева) Евфросинья Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Лапаева) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров
Смерть
После 1892