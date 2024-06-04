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Лапаева Клавдия Васильева

Место рождения

село Селитьба, Селитьбинская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.02.1870

Муж: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1872

Дочь: (Лапаева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: (Лапаева) Васса Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Лапаева) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Лапаев Никита Иванов

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Лапаева) Анисия Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Лапаева) Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Лапаева) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Иван Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1892

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