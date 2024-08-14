Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарцев (Басецкая) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихон

Мать ребёнка: Захарцев (Басецкая) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Захарцев (Басецкая) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар

Мать ребёнка: Захарцев (Басецкая) Ксения

Развод
Неизвестно

Жена: Захарцев (Басецкая) Ксения

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