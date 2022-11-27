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Тильманс Ильмар Юльевич

Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

1926

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Тильманс Юлий

Мать: Байкель Берта Бенционовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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