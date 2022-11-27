Тильманс Ильмар Юльевич
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения1926
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Тильманс Юлий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980