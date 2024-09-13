Бледных Бледнов Иван Иоанн Егорович
Место рождения
Дата рождения25.05.1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904
Связь прекратил 05.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1936
Дочь: Легостаева (Бледных) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1936
Мать ребёнка: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1941
Дочь: Батуева (Бледных) Римма Ивановна
Мать ребёнка: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна
Смерть
1941
Пропал без вести под Ленинградом в 1941