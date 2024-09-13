Бледных Бледнов Иван Иоанн Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБледных Бледнов Иван Иоанн Егорович

Бледных Бледнов Иван Иоанн Егорович

avatar

Место рождения

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.05.1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1904

Отец: Бледных Бледнов Егор Степанович

Мать: Бледнова Пелагея Моисеевна

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Связь прекратил 05.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1936

Дочь: Легостаева (Бледных) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1936

Сын: Бледных Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна

Липяги, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1941

Дочь: Батуева (Бледных) Римма Ивановна

Мать ребёнка: Гудкова Бледных (Сигитова) Мария Васильевна

Смерть
1941
Пропал без вести под Ленинградом в 1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.