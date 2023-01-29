Елютин Петр Харламович
Место рождения
Дата рожденияДо 1594
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1594
Отец: Елютин Харлам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елютин Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
За ним в 1594 – 97 состояло поместье в д. Табаево Пехлецкого ст. Ряжского у.
Смерть
Неизвестно