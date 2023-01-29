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Елютин Петр Харламович

Место рождения

Табаево большое, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

До 1594

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1594

Отец: Елютин Харлам

Мать: не указана

Табаево большое, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
За ним в 1594 – 97 состояло поместье в д. Табаево Пехлецкого ст. Ряжского у.
Смерть
Неизвестно

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