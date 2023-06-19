Елютин Федор Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1657
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елютин Петр Харламович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
В 1628 за ним состояло поместье отца в д. Табаево Пехлецкого ст. Ряжского у. 10.02.1637дано ему поместье его дяди Василия Романовича Е. в Коробьинской п. Пехлецкого ст.Ряжского у.
Смерть
После 1657