Елютин Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлютин Федор Петрович

Елютин Федор Петрович

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1657

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елютин Петр Харламович

Мать: не указана

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елютин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
В 1628 за ним состояло поместье отца в д. Табаево Пехлецкого ст. Ряжского у. 10.02.1637дано ему поместье его дяди Василия Романовича Е. в Коробьинской п. Пехлецкого ст.Ряжского у.
Смерть
После 1657