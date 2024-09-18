Секерин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секерин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Секерина Name

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Секерина) Неонила Алексеевна

Мать ребёнка: Секерина Name

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секерин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Секерина Name

Смерть
Неизвестно

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