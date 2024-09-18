Секерин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секерин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Секерина Name
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Секерина) Неонила Алексеевна
Мать ребёнка: Секерина Name
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секерин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Секерина Name
Смерть
Неизвестно