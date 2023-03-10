Солодовников Викул Иванович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Солодовников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: (Солодовников) Анна Викуловна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ефимовна
МК п.Январцевский, 1913
Смерть
Неизвестно