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Солодовников Викул Иванович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Солодовников Иван

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: (Солодовников) Анна Викуловна

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ефимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Смерть
Неизвестно

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