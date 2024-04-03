Антонова Домна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Егор Антонов
Рождение ребёнка
01.02.1811
Дочь: (Антонова) Агафья Егорова
Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Антонов Евстигней Егорович
Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов
Рождение ребёнка
23.03.1832
Дочь: (Антонова) Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов
Смерть
Неизвестно