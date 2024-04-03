Антонова Домна Ефимовна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова Домна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Егор Антонов

Рождение ребёнка
01.02.1811

Дочь: (Антонова) Агафья Егорова

Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Антонов Финоген Егоров

Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Антонов Епимах Егорович

Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Антонов Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Антонов Евстигней Егорович

Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов

Рождение ребёнка
23.03.1832

Дочь: (Антонова) Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Антонов Егор Антонов

Смерть
Неизвестно

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