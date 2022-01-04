Зябрев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
До 1836
Жена: Зябрева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Зябрев Иван Иванович
Мать ребёнка: Зябрева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Зябрева Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Зябрева Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно