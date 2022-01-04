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Зябрев Иван Михайлович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Зябрев Михаил Степанович

Мать: Зябрева (Кондрашова) Матрёна Антоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1836

Жена: Зябрева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Зябрев Иван Иванович

Мать ребёнка: Зябрева Вера Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Зябрева Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Зябрева Вера Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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