Зябрева Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябрева Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1836

Муж: Зябрев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Зябрев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зябрев Иван Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Зябрева Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Зябрев Иван Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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