Зябрева Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Зябрев Иван Иванович
Отец ребёнка: Зябрев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Зябрева Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Зябрев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно