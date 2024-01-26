Шиян Филипп Алексеев
Место рождения
Дата рождения14.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.11.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Запись №28 Собственник сельский обыватель селения Колонщины житель Алексей Харитонов Шиян и законная его жена Евдокия Павлова; оба православного вероисповедания
Крещение
15.11.1863 ст.
Восприемниками были собственники сельские обыватели села Колонщины жители: Кодрат Иванов Ломаченко и Матрена Петрова, Якова Пазюка жена Таинство крещения совершал священник Иаков Гирич с дьячком Васи... Показать все
Бракосочетание
28.05.1884 ст.
Запись №5 Крестьянин собственник села Колонщины Филипп Алексеев Шиян; православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и крестьянина собственника села Колонщины Терентия Иоаннова Пазюка дочь Анна... Показать все
Смерть
Неизвестно