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Шиян Филипп Алексеев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

14.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Запись №28 Собственник сельский обыватель селения Колонщины житель Алексей Харитонов Шиян и законная его жена Евдокия Павлова; оба православного вероисповедания
Крещение
15.11.1863 ст.
Восприемниками были собственники сельские обыватели села Колонщины жители: Кодрат Иванов Ломаченко и Матрена Петрова, Якова Пазюка жена Таинство крещения совершал священник Иаков Гирич с дьячком Васи... Показать все
Бракосочетание
28.05.1884 ст.

Жена: Шиян (Пазюк) Анна Терентьева

Запись №5 Крестьянин собственник села Колонщины Филипп Алексеев Шиян; православного вероисповедания, первым браком, 20 лет и крестьянина собственника села Колонщины Терентия Иоаннова Пазюка дочь Анна... Показать все
Смерть
Неизвестно

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