(Пелагея Панфилова) Ульяна Ульяна/ Пелагея Панфилова
женский, родилась Около 1805, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.07.1834
ОтецПанфил КирилловичНеизвестно г.р.
Супруги
Дойкин Наум Павлович1806 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Панфил Кириллович
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.07.1832
Муж: Дойкин Наум Павлович
Смерть
04.07.1834