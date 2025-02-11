(Пелагея Панфилова) Ульяна Ульяна/ Пелагея Панфилова Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пелагея Панфилова) Ульяна Ульяна/ Пелагея Панфилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1805, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.07.1834

Отец
Панфил КирилловичНеизвестно г.р.
Супруги
Дойкин Наум Павлович1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Панфил Кириллович

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.07.1832

Муж: Дойкин Наум Павлович

Смерть
04.07.1834

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