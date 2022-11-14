Скрипицына Елизавета Александровна
Место рожденияКалужской губернии, Медынского уезда, Топоринской волости, деревни Песья
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Скрипицына Антонина Петровна
Отец ребёнка: Скрипицын Петр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1953