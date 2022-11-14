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Скрипицына Елизавета Александровна

Место рождения

Калужской губернии, Медынского уезда, Топоринской волости, деревни Песья

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Скрипицына Антонина Петровна

Отец ребёнка: Скрипицын Петр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1953

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