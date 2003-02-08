Коронен Вероника Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коронен Вероника Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2003

Отец: Коронен Евгений Андреевич

Мать: Коронен Вера Александровна

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