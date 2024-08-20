Оловянишникова (Коматовская) Вера Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишникова (Коматовская) Вера Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оловянишников Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оловянишников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Оловянишников Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Оловянишников Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Оловянишников Николай Арсеньевич

Смерть
Неизвестно

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