Оловянишникова (Коматовская) Вера Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оловянишников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Оловянишников Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Оловянишников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Оловянишников Николай Арсеньевич
Смерть
Неизвестно