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Тарасенко Яна Михайловна
Тарасенко Яна Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2016
Пол
Женский
Отец
Тарасенко Михаил Игоревич
1976 г.р.
Мать
Тарасенко Наталья Арнольдовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2016
Отец:
Тарасенко Михаил Игоревич
Мать:
Тарасенко Наталья Арнольдовна
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