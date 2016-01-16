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Тарасенко Яна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2016

Отец: Тарасенко Михаил Игоревич

Мать: Тарасенко Наталья Арнольдовна

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