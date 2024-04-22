Прохорова (Абрамова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Абрамова) Мария Константиновна

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Абрамов Константин Корнилович

Мать: Абрамова Анисия Петровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
09.01.1881

Муж: Прохоров Стефан Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.09.1881

Сын: Прохоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.09.1882

Сын: Прохоров Михаил Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.10.1883

Сын: Прохоров Стахий Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.10.1887

Дочь: Прохорова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Прохорова Акилина Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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