Прохорова (Абрамова) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
09.01.1881
Рождение ребёнка
?.09.1881
Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.09.1882
Сын: Прохоров Михаил Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
31.10.1883
Сын: Прохоров Стахий Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.10.1887
Дочь: Прохорова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Прохорова Акилина Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Стефан Прокопьевич
Смерть
Неизвестно