Минин Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Максим Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.?

Отец: Минин Виктор Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина (Кузицина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2018

Сын: Минин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Минина (Кузицина) Елена

Рождение ребёнка
08.08.2021

Дочь: Минина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Минина (Кузицина) Елена

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