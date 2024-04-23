Минин Максим Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.?
Отец: Минин Виктор Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина (Кузицина) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2018
Мать ребёнка: Минина (Кузицина) Елена
Рождение ребёнка
08.08.2021
Дочь: Минина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Минина (Кузицина) Елена