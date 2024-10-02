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Ulrich (Herrlemann) Friederike Margarethe

Место рождения

НовоСаратовка

Дата рождения

12.08.1843

Дата смерти

29.11.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

1870 г.р.
1872 г.р.
1877 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ulrich Johann Gottlob

Рождение ребёнка
24.12.1870

Сын: Ulrich Adam

Отец ребёнка: Ulrich Johann Gottlob

Рождение ребёнка
24.09.1872

Сын: Ulrich Peter

Отец ребёнка: Ulrich Johann Gottlob

Рождение ребёнка
26.11.1877

Сын: Ulrich Conrad

Отец ребёнка: Ulrich Johann Gottlob

Смерть
29.11.1898

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