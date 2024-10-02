Ulrich (Herrlemann) Friederike Margarethe
Место рожденияНовоСаратовка
Дата рождения12.08.1843
Дата смерти29.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1870
Сын: Ulrich Adam
Отец ребёнка: Ulrich Johann Gottlob
Рождение ребёнка
24.09.1872
Сын: Ulrich Peter
Отец ребёнка: Ulrich Johann Gottlob
Рождение ребёнка
26.11.1877
Сын: Ulrich Conrad
Отец ребёнка: Ulrich Johann Gottlob
Смерть
29.11.1898