Кудинова Васса Савельева 1743 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудинова Васса Савельева

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
16.04.1762 ст.

Муж: Кудинов Герасим Ефимович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Кудинов Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Кудинов Герасим Ефимович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Горасин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Кудинов Герасим Ефимович

Смерть
Неизвестно

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