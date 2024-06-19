Кудинова Васса Савельева
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1762 ст.
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Кудинов Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Кудинов Герасим Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Герасим Ефимович
Смерть
Неизвестно