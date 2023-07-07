Зубова (Королёва) Полина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова (Зубова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Зубов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Зубов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Зубов Василий Петрович