Зубова (Королёва) Полина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Королёва) Полина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова (Зубова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Зубов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Зубов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Зубов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Зубов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Зубов Василий Петрович

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