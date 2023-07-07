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Зубов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Зубов Пётр Васильевич

Мать: Зубова (Паршина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова (Зубова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Зубов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Зубов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна

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