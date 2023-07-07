Зубов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова (Зубова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Зубова (Королёва) Полина Алексеевна