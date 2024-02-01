Кузяева (Петрова) Матрёна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузяева (Петрова) Матрёна Антоновна

Кузяева (Петрова) Матрёна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1830 ст.

Муж: Кузяев Сергей Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кузяев Мирон Сергеевич

Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Щербатова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
09.02.1846 ст.

Сын: Кузяев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Кузяева Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич

Смерть
После 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close