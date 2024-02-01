Кузяева (Петрова) Матрёна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1830 ст.
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Щербатова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1846 ст.
Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Кузяева Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Кузяев Сергей Яковлевич
Смерть
После 1860