Потап Иванов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Потап Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Данилова1828 г.р.
Отец
Иван Емельянов1829 г.р.
Супруги
Агриппина ДаниловаДо 1853 г.р.
Дети
Мария Потапова1870 г.р.
Варвара Потапова26.11.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван Емельянов

Мать: Евдокия Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Данилова

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Потапова

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.11.1871

Дочь: Варвара Потапова

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.06.1874

Дочь: Акилина Потапова

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.10.1876

Сын: Андрей Потапов

Мать ребёнка: Агриппина Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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