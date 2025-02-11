Потап Иванов
мужской, родился 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Данилова1828 г.р.
ОтецИван Емельянов1829 г.р.
Супруги
Агриппина ДаниловаДо 1853 г.р.
Дети
Мария Потапова1870 г.р.
Варвара Потапова26.11.1871 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван Емельянов
Мать: Евдокия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Данилова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Потапова
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
26.11.1871
Дочь: Варвара Потапова
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
02.06.1874
Дочь: Акилина Потапова
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
10.10.1876
Сын: Андрей Потапов
Мать ребёнка: Агриппина Данилова
Смерть
Неизвестно