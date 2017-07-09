Фомин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1969
Дата смерти09.07.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Фомина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1993
Дочь: Фомина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Фомина Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
10.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина Наталья Викторовна
Смерть
09.07.2017