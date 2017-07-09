Фомин Михаил Иванович 10.04.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1969

Дата смерти

09.07.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1942 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фомина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1993

Дочь: Фомина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Фомина Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
10.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Наталья Викторовна

Смерть
09.07.2017

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