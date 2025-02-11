Ларион Семёнов
мужской, родился 1803, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1848, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСемён Наумов1770 г.р.
Супруги
Арина1807 г.р.
Дети
Марфа Ларионова1832 г.р.
Никита Ларионов1832 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Семён Наумов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Ларионова
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Никита Ларионов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Потешкин Дмитрий Ларионов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Арина
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Арина
Смерть
1848
Место жительства
1850