Ларион Семёнов 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларион Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1848, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Семён Наумов1770 г.р.
Супруги
Арина1807 г.р.
Дети
Марфа Ларионова1832 г.р.
Никита Ларионов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Семён Наумов

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Ларионова

Мать ребёнка: Арина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Никита Ларионов

Мать ребёнка: Арина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Потешкин Дмитрий Ларионов

Мать ребёнка: Арина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Арина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
1836

Сын: Потешкин Петр Ларионович

Мать ребёнка: Арина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1848
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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