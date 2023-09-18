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Мартынов Сергей Викторович
Мартынов Сергей Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1975
Пол
Мужской
Отец
Мартынов Виктор Иосифович
1947 г.р.
Мать
Гросс Эльвира Фридриховна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1975
Отец:
Мартынов Виктор Иосифович
Мать:
Гросс Эльвира Фридриховна
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