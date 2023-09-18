Мартынов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1975

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1975

Отец: Мартынов Виктор Иосифович

Мать: Гросс Эльвира Фридриховна

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