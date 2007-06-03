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Северин Елена Александровна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

03.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2007

Отец: Северин Александр Анатольевич

Мать: Северин Ирина Владимировна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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