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Белоус Иван Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Белоус Трофим Никифорович

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Белоус Матрена Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Белоус Иван Семенович

Мать ребёнка: Белоус Матрена Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892

Сын: Белоус Даниил Иванович

Мать ребёнка: Белоус Матрена Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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