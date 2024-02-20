Белоус Иван Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Белоус Трофим Никифорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Белоус Матрена Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Белоус Матрена Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно