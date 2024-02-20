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Белоус Даниил Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Белоус Иван Трофимович

Мать: Белоус Матрена Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.10.1912

Жена: Белоус Мария Логвиновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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