Хомяков Юрий Николаевич
Место рожденияг.Талды-Курган, Казахстан
Дата рождения08.11.1952
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
1953 | Отсутствует в базе "Фамилио"
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
30.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2012
Отсутствует в базе "Фамилио"