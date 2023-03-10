Хомяков Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяков Юрий Николаевич

Место рождения

г.Талды-Курган, Казахстан

Дата рождения

08.11.1952

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

1953 | Отсутствует в базе "Фамилио"
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
30.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2012
Отсутствует в базе "Фамилио"

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