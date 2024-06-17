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Одинцов Владимир Миронович

Место рождения

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Мирон

Мать: не указана

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Одинцов Петр Владимирович

Мать ребёнка: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Гостяева (Одинцова) Степанида Владимировна

Мать ребёнка: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Одинцов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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