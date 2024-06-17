Одинцов Владимир Миронович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Одинцов Петр Владимирович
Мать ребёнка: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Гостяева (Одинцова) Степанида Владимировна
Мать ребёнка: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Одинцов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Одинцова (Зайцева) Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно