Эльвира Скляр Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.2000
Отец ребёнка: Гримов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
23.07.2000
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.2015
Отец ребёнка: Хруль Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.2015
Отец ребёнка: не указан