Эльвира Скляр Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльвира Скляр Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скляр Валерий Васильевич

Мать: Скляр Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хруль Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубан Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гримов Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
23.07.2000

Сын: Гримов Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гримов Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
23.07.2000

Сын: Гримов Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.2015

Сын: Хруль Степан Евгеньевич

Отец ребёнка: Хруль Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.2015

Сын: Хруль Степан Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

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