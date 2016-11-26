Ламанова (Сорокина) Ирина Владимировна
Место рожденияЗелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Дата рождения23.03.1965
Дата смерти26.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1965
Отец: Сорокин Владимир Никифорович
Мать: Наталья Кузьминична
Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Бракосочетание
Около 1985
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Симферополь, Крым, Россия
Смерть
26.11.2016
Симферополь, Крым, Россия
Похороны
28.11.2016
Симферопольское кладбище, Крым, Россия