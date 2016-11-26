Ламанова (Сорокина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламанова (Сорокина) Ирина Владимировна

Место рождения

Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР

Дата рождения

23.03.1965

Дата смерти

26.11.2016

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1965

Отец: Сорокин Владимир Никифорович

Мать: Наталья Кузьминична

Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Бракосочетание
Около 1985

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Крым, Россия
Смерть
26.11.2016
Симферополь, Крым, Россия
Похороны
28.11.2016
Симферопольское кладбище, Крым, Россия
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