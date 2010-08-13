(Белеевская) Наталья Кузьминична
Место рожденияМогилевская, Белоруссия, СССР
Дата рождения16.03.1940
Дата смерти13.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевская, Белоруссия, СССР
Бракосочетание
07.?.1964
Торес, Донецкая, УССР, СССР
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Ламанова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Сорокин Владимир Никифорович
Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Рождение ребёнка
12.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Владимир Никифорович
Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Смерть
13.08.2010
Лекарственное, Симферополь, Украина
Похороны
Неизвестно
Лекарственное, Симферополь, Украина