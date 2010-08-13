(Белеевская) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белеевская) Наталья Кузьминична

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Место рождения

Могилевская, Белоруссия, СССР

Дата рождения

16.03.1940

Дата смерти

13.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская, Белоруссия, СССР
Бракосочетание
07.?.1964

Муж: Сорокин Владимир Никифорович

Торес, Донецкая, УССР, СССР
Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Ламанова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Сорокин Владимир Никифорович

Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Рождение ребёнка
12.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Владимир Никифорович

Зелёная Нива, Красноперекопский, Симферопольская, Украина, СССР
Смерть
13.08.2010
Лекарственное, Симферополь, Украина
Похороны
Неизвестно
Лекарственное, Симферополь, Украина
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